Londra'da Camii yakınında bir kamyonet yayalara çarptı

Olay Londra'nın kuzeyindeki Seven Sisters caddesi üzerinde yerel saatle 00:20'de meydana geldi.



Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Guardian gazetesi, gözaltına alınan kişinin aracın sürücüsü olduğunu yazdı.

Londra Ambulans Hizmetleri Sözcüsü, ambulansların olay yerine yönlendirildiğini belirtti ancak sayı ile ilgili bilgi vermedi.

Guardian, olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir çarpma mı olduğuna dair incelemenin sürdüğünü belirtti.

İngiltere Müslüman Konseyi (MCB) Genel Sekreteri Harun Khan ise kamyonetin camiden çıkanları kasıtlı olarak hedef aldığını yazdı.





Görgü tanıkları, teravih namazı nedeniyle olay sırasında bölgenin kalabalık olduğunu belirtiyor.

