Londra polisi: 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın buzdolabından çıktı

Londra Emniyet Müdürlüğü Başkomiseri Fiona McCormak, yangının bir buzdolabının alev alması ile çıktığını söyledi.

Fiona McCormak ayrıca binanın dış kaplamasının da güvenlik standartlarına uygun olmadığını belirtti.

McCormak, polisin "adam öldürme" suçunu da soruşturma kapsamında değerlendireceğini ifade etti.

Alev alan buzdolabının Hotpoint marka FF175BP modeli olduğunu da açıklayan McCormak, bu modelin piyasadan çekilmesinin söz konusu olmadığını, üretici firmanın yeni testler yaptığını kaydetti.

Polisin açıklamasından sonra hükümet, yangın çıkmasına neden olan Hotpoint buzdolabının uzmanlar tarafından derhal incelenmesi talimatını verdi.

'11 bina güvenlik testini geçemedi'

Öte yandan, İngiltere'de yaklaşık 600'e yakın binada yapılan incelemelerde, 8 farklı bölgede 11 binanın dış cephe kaplamasının kolay tutuşan malzemeden yapıldığı ortaya çıktı.

Premier Inn otel zinciri de üç otelindeki cephe kaplamasının "güvenlik açısından kaygı verici" olduğunu düşünüyor. Premier Inn yetkilileri, bağımsız uzmanların otellerin güvenli olduğu tespitinde bulunduklarını ve yangın, duman alarmı gibi güvenlik önlemleri alındığı sürece otellerin açık kalacağını söyledi.

Yerel yönetimlerden sorumlu bakan Sajid Javid milletvekillerine yazdığı mektupta, kolay tutuşacağı tespit edilen 11 binada yaşayanların bilgilendirilmesi talebinde bulundu. Bu yerlerin isimlerinin de binada yaşayanlar bilgilendirildikten sonra kamuyla paylaşılabileceği belirtildi.

Diğer yandan İngiltere'de yerel yönetimlere bölgelerindeki yüksek binaların cephelerinin kolay tutuşan malzemeden yapıldığı tespit edilen binalarla ilgili atılacak adımlara dair bilgi verildi.

Bakanın mektubunda yalnızca Camden, Manchester ve Plymouth bölgelerinin adı geçti, bu bölgelerde binaların tadilat çalışmalarına ordu da katılıyor.

Camden'ın 50 yıllık sakini Michelle Urquhart, yaşadığı Bray Tower binasının kolay tutuşan cephe kaplamasından yapıldığını öğrendikten sonra 'çok öfkeli' olduğunu söyledi ve "Bizi duymazdan geliyorlardı. 'Her şey çok güzel, burası ateşe dayanıklı' diyen mektuplar alıyorduk. Sonra bugün, binada ortasında politen olduğunu söyledikleri bir mektup attılar" dedi.

Urquhart, "Tüm komşular delirdi, bize neden başından beri dürüst olmadıklarını bilmek istiyoruz. Eğer ne olduğunu bilmiyorlarsa bize garanti vermemeleri gerekirdi" diye konuştu.





'Soruşturmaya destek'





Arconic adlı mühendislik şirketi, kendi ürünlerinden olan alüminyum Reynobond PE politenin Grenfell Tower'da cephe kaplamasında kullanıldığını söyledi.





ABD merkezli şirketin sözcüsü "Bu trajedinin soruşturulmasında yetkililere tam destek vereceğiz" dedi.





BBC'nin edindiği bilgiye göre Reynobond PE, İngiltere'deki faaliyetleri için 1997'de serfika aldı.





İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ise Grenfell'de kullanılan malzemenin ülkede yasak olduğunu düşündüğünü söylemişti.





Yangının çıktığı 14 Haziran'dan bu yana otellerde ve pansiyonlarda kalan Grenfell Tower sakinleri, belediyenin kalıcı konut bulunması konusunda kendilerine çok az destek ve bilgi verdiğini söylüyor.

Hükümet yetkilileri ve Londra'nın diğer belediyeleri yangın sonrası yardım çabalarına katkı sağlamıştı.





Başbakan Theresa May yangınla ilgili bir kamu soruşturması başlatılmasını istemişti.

Hükümet yangından etkilenenlerin Kensington'da Grenfell Tower'a 2.5 kilometre mesafede 68 sosyal konuta yerleştirileceğini açıklamıştı.