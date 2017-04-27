Londra’da korku dolu dakikalar! Konutunun ykınında bir kişi gözaltına alındı





İngiltere’nin başkenti Londra’da parlamento binası yakınlarında bıçaklı bir kişi ‘terör saldırısı planladığı’ şüphesiyle gözaltına alındı.











BBC Türkçe’nin haberine göre, bir görgü tanığı, olay yerinde iki bıçak gördüğünü, birinin büyük bir ekmek bıçağı olduğunu söyledi.





Londra Emniyet Teşkilatı yazılı açıklamasında, bakanlıkların bulunduğu Whitehall bölgesinde meydana gelen olayda yaralanan olmadığını duyurdu. Polis, arama sırasında şüphelinin sırt çantasından üç bıçak çıktığını belirtti.

Açıklamada, “20’li yaşlarındaki şüpheli, suç aleti taşıdığı ve terör saldırısı hazırlığında olduğu şüphesiyle gözaltına alındı” denildi. Şüpheli, Londra’nın güneyindeki bir emniyet biriminde gözaltında tutuluyor.

Bölgede, 22 Mart saldırısından bu yana güvenlik önlemleri arttırılmıştı. Geçen ay Halid Mesud adlı bir kişi, parlamento binasının hemen yanındaki Westminster Köprüsü’nde aracını yayaların üzerine sürmüş, biri polis memuru beş kişi yaşamını yitirmişti.