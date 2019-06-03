Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın tweeti bomba gibi düştü /03 Haziran 2019 14:47

Trump'ın tweeti bomba gibi düştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere seyahati hareketli başladı. Trump uçaktan inmeden attığı tweette Londra Belediye Başkanı Han'a "Tam bir ezik." dedi.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretine Londra Belediye Başkanı Sadık Han'a yönelik hakaretle başladı.

Trump, uçağının Stansted Havaalanı'na inmesinin hemen ardından ziyarete karşı çıkan Han'ı Twitter'da hedef aldı.

Kraliçe 2'nci Elizabeth'in resmi davetlisi olarak Londra'ya gelen ABD Başkanı Trump'a eşi Melani Trump eşlik ediyor.

LONDRA BELEDİYE BAŞKANI'NA "EZİK" DEDİ

ABD Başkanı mesajında, "Anlatılanlara göre Londra Belediye Başkanı olarak çok kötü bir iş çıkaran Sadık Han, İngiltere'nin en önemli müttefiki olan ABD'nin ziyarette bulunan başkanına karşı aptalca bir edepsizlik göstermekte. Bana değil, Londra'daki suçlara odaklanması gereken tam bir ezik." ifadesini kullandı.

Müslüman olan Han'ı New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'ya benzeten Trump, aradaki farkı Londra Belediye Başkanı'nın "yarı boyda" olması şeklinde gösterdi.

HAN, KIRMIZI HALI SERİLMESİNE KARŞI ÇIKMIŞTI

Londra'da hem bugün hem de yarın Trump karşıtı yapılacak gösterilerde Han'ın verdiği izin çerçevesinde "bebek Trump" şeklindeki dev bir balon da kullanılacak.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth’in resmi daveti üzerine İngiltere’ye gelen Trump'ın ziyareti 3 gün sürecek.

Trump için kırmızı halı serilmesine karşı çıkan Han, ABD Başkanı'nı 1930 ve 1940'larda görülen Avrupalı diktatörlere benzetmişti.
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