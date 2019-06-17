Lockheed Martin: Türkiye'nin programdan çıkışının üretime etkisi yok

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Lockheed Martin F-35 programı yöneticisi Greg Ulmer, Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın alma planı nedeniyle yaşanan anlaşmazlığa rağmen, Türk şirketlerinin F-35 parçaları üretmeye devam ettiklerini söyledi.







Ulmer, ABD hükümetinin Türkiye'yi F-35 programından kademeli olarak çıkarmaya başlama planlarının bu yıl şirketin üretimini etkilemeyeceğini açıkladı.





F-35 programının ana tedarikçileri olan Raytheon Co RTN.N ve United Technologies adlı şirketlerin olası birleşmesine de değinen Ulmer, bu konuda da ‘bir endişesi olmadığını’ vurguladı. ABD’li yetkili, bu durumun da F-35 programına bir etkisi olmayacağını belirtti.



