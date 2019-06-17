Samanyolu Haber /Gündem / Lockheed Martin: Türkiye'nin programdan çıkışının üretime etkisi yok /17 Haziran 2019 12:49

Lockheed Martin: Türkiye'nin programdan çıkışının üretime etkisi yok

ABD ile Türkiye arasında S-400’ler üzerinden devam eden krizde, Ankara’nın F-35 programından çıkarılmasına ilişkin açıklama yapan yetkili, "Türk şirketler F-35 parçası üretimini sürdürüyor. ABD'nin Türkiye'ye F-35 programından kademeli çıkarmasının şu an üretime etkisi yok” dedi.

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Reuters haber ajansının aktardığına göre, Lockheed Martin F-35 programı yöneticisi Greg Ulmer, Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın alma planı nedeniyle yaşanan anlaşmazlığa rağmen, Türk şirketlerinin F-35 parçaları üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Ulmer, ABD hükümetinin Türkiye'yi F-35 programından kademeli olarak çıkarmaya başlama planlarının bu yıl şirketin üretimini etkilemeyeceğini açıkladı.

F-35 programının ana tedarikçileri olan Raytheon Co RTN.N ve United Technologies adlı şirketlerin olası birleşmesine de değinen Ulmer, bu konuda da ‘bir endişesi olmadığını’ vurguladı. ABD’li yetkili, bu durumun da F-35 programına bir etkisi olmayacağını belirtti.

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