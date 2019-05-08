Samanyolu Haber /Spor / Liverpool'dan 3-0'ın rövanşında Barcelona'ya karşı tarihi zafer /08 Mayıs 2019 00:08

Liverpool'dan 3-0'ın rövanşında Barcelona'ya karşı tarihi zafer

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçı Barcelona karşısında 3-0 kaybeden Kırmızılar, ikinci maçı 4-0 kazanarak finale çıktı.

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Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde yine tarih yazdı. 2005 Şampiyonlar Ligi Finali'nde Milan'la 3-0 geriden gelerek 3-3 berabere kalarak penaltılarda kupaya uzanan Kırmızılar, benzer bir başarıyı ilk maçını 3-0 kaybettiği Barcelona eşleşmesinin ikinci maçını 4-0 kazanıp finale çıkarak gösterdi. 

Maça hızlı başlayan Liverpool 7. dakikada Origi ile öne geçti. Soyunma odasına bu skorla giden İngiliz ekibinde teknik direktör Jürgen Klopp, ikinci yarıya Wijnaldum'u oyuna sürerek başladı. 

Hollandalı oyuncu 54 ve 56. dakikalarda topu ağlara yollayarak skoru 3-0'a getirdi. Liverpool'da son sözü ise 79. dakikada yine Origi söyledi. 

Salah ve Firmino'nun yokluğunda tarihi bir zafer yaşayan Kırmızılar, finalde Tottenham-Ajax eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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