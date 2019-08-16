Liverpool ve Chelsea'nin eski yıldızı Trabzonspor'da...

Trabzonspor, kadrosuna katmak için uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Daniel Sturridge ile anlaşma sağladı. Bordo-Mavili kulübün İngiliz futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.





İkinci Başkan Doğruladı





Trabzonspor Kulübü İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, Sturridge transferi ile ilgili Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Başkan Bülbüloğlu, “Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.





29 yaşındaki futbolcunun ailesi geçtiğimiz günlerde Trabzon şehrine inmiş ve daha sonra Trabzonspor'un dün Sparta Prag maçını stadyumda izlemişti.





Kariyerinde İngiltere dışına çıkmayan Sturridge, Liverpool, Manchester City ve Chelsea gibi dünya devlerinin formasını giydi. Sturridge, futbol kariyerine iki Şampiyonlar Ligi, bir Premier Lig, iki de İngiltere Lig Kupası sığdırırken, Premier Lig'de 218 maça çıkan futbolcu, 77 gol atıp, 30 asist yaptı.





İngiltere A Milli Takımı'nda 22 yaşından beri 26 kez giyen golcü oyuncu, 8 gol kaydetti.