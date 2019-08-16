Samanyolu Haber /Spor / Liverpool ve Chelsea'nin eski yıldızı Trabzonspor'da... /16 Ağustos 2019 21:33

Liverpool ve Chelsea'nin eski yıldızı Trabzonspor'da...

Trabzonspor, kadrosuna katmak için uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Daniel Sturridge ile anlaşma sağladı.

SHABER3.COM

Trabzonspor, kadrosuna katmak için uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Daniel Sturridge ile anlaşma sağladı. Bordo-Mavili kulübün İngiliz futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

İkinci Başkan Doğruladı

Trabzonspor Kulübü İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, Sturridge transferi ile ilgili Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Başkan Bülbüloğlu, “Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki futbolcunun ailesi geçtiğimiz günlerde Trabzon şehrine inmiş ve daha sonra Trabzonspor'un dün Sparta Prag maçını stadyumda izlemişti.

Kariyerinde İngiltere dışına çıkmayan Sturridge, Liverpool, Manchester City ve Chelsea gibi dünya devlerinin formasını giydi. Sturridge, futbol kariyerine iki Şampiyonlar Ligi, bir Premier Lig, iki de İngiltere Lig Kupası sığdırırken, Premier Lig'de 218 maça çıkan futbolcu, 77 gol atıp, 30 asist yaptı.

İngiltere A Milli Takımı'nda 22 yaşından beri 26 kez giyen golcü oyuncu, 8 gol kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Liverpool ve Chelsea'nin eski yıldızı Trabzonspor'da... Sonraki Haber >>

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:10:01