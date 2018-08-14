Samanyolu Haber /Spor / Liverpool, oyuncusu Salah'ı polise ihbar etti /14 Ağustos 2018 14:18

Liverpool, oyuncusu Salah'ı polise ihbar etti

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah’ı İngiliz polisine ihbar etti. Araba kullandığı sırada telefonuyla ilgilenen yıldız futbolcuyu, kulübü Liverpool polise bildirdi.

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Liverpool’un West Ham United’ı 4-0 mağlup ettiği maç sonrası hayranları tarafından aracının etrafı sarılan Salah’ın seyir hâlindeyken telefonuyla ilgilendiği, amatör bir kamera tarafından kayıt altına alınmıştı.


 
Merseyside Polis Merkezi’nin Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bir futbolcunun araba kullandığı sırada cep telefonuyla ilgilendiğini gösteren bir video hakkında bilgilendirildik. Konu, ilgili departmana aktarılmıştır. Bilgilendirme için teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.

NTV Spor’un haberine göre çok geçmeden söz konusu futbolcunun Salah olduğu anlaşılırken, Mısırlı yıldızı polise ihbar edenin ise kulübü Liverpool olduğu ortaya çıktı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan kulüp sözcüsü, “Oyuncumuzla yaptığımız görüşme sonucunda çekilen görüntüleri polis ekiplerine bildirmeye karar verdik. Süreç kendi aramızda yürütülecek olup, ne kulüp ne de oyuncu tarafından başka bir açıklama yapılmayacaktır” ifadelerini kulland

Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla kaydettiği 32 golle Premier League’in gol kralı olan MuhammedSalah, bu sezonun açılış maçında da West Ham United’a karşı takımının ilk golüne imza atmıştı.
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