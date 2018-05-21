Liste dışı kalan CHP'li vekile yurt dışı yasağı konuldu....

Eren Erdem hakkında 22 yıl hapis cezası istenen iddianame bugün mahkeme tarafından kabul edildi.



Eren Erdem, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında koyulan yurt dışı çıkış yasağına istinaden havalimanından geri çevrildi ve Almanya’ya gidemedi. Eren Erdem’in yanında eşi ve çocuğunun da bulunduğu öğrenildi.

Eren Erdem, 24 Haziran genel seçimlerine ilişkin hazırlanan CHP aday listelerinde yer alamamıştı.









Cumhuriyet’e konuşan Eren Erdem, “Zaten Almanya’da evim var. 15-20 günde bir Almanya’ya gidip geliyorum. Bu PM toplantısından önce planlanmış bir ziyaretti. Seçim kampanyalarına başlamadan önce Almanya’daki işlerimizi halletmek için eşimle beraber planlamıştık. Ancak havalimanında yurtdışına çıkış yasağı tarafıma tebliğ edildi. Listede adım olmayınca bu karar alındı. Genel Merkez bunun böyle olacağını biliyordu” dedi.





Ereen Erdem Twitter’dan yaptığı açıklamada da şöyle dedi:





– “Sanırım yine ortalık şenlenmiş. Hakkımda yurtdışına çıkış yasağı koymuşlar. Bunu, evvelce planladığımız rutin bir seyahate çıkarken öğrendik. Yine havuz başlamış karalamalara. Sorun yok. Ben alıştım. Siz de alışın…





– “Benim pasaportumda tonlarca giriş çıkış mührü vardır. Ben 3 yıldır yargılanıyorum. Bu davalar yeni değil. Dokunulmazlığı kalkan herkes cezaevine girebilir. Yapılmak istenen; algı operasyonudur. Kişilik suikastidir.”





– “Medya bu tweetlerimi de haber yapsın. Bu ülkede birini karalamak kolaydır. Yurtdışına çıkış yasağı ilk defa konmuyor bana. Daha önce de oldu. O zaman da “kaçıyor” demişlerdi. Bu ülkede daha faşizmi yeneceğiz, nereye?”





– “Bir rutin ve planlı seyahat ile öğrendiğim yurtdışına çıkış yasağı üzerinden yürütülen tezviratla da hukuk önünde hesaplaşacağımı kamuoyuna bildiririm.”