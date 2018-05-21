Samanyolu Haber /Gündem / Liste dışı kalan CHP'li vekile yurt dışı yasağı konuldu.... /21 Mayıs 2018 13:38

Liste dışı kalan CHP'li vekile yurt dışı yasağı konuldu....

Almanya seyahatine çıkan CHP istanbul Milletvekili Eren Erdem, Atatürk Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle geri çevrildi.

SHABER3.COM

Eren Erdem hakkında  22 yıl hapis cezası istenen iddianame bugün mahkeme tarafından kabul edildi.


Eren Erdem, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında koyulan yurt dışı çıkış yasağına istinaden havalimanından geri çevrildi ve Almanya’ya gidemedi. Eren Erdem’in yanında eşi ve çocuğunun da bulunduğu öğrenildi.

Eren Erdem, 24 Haziran genel seçimlerine ilişkin hazırlanan CHP aday listelerinde yer alamamıştı.


Cumhuriyet’e konuşan Eren Erdem, “Zaten Almanya’da evim var. 15-20 günde bir Almanya’ya gidip geliyorum. Bu PM toplantısından önce planlanmış bir ziyaretti. Seçim kampanyalarına başlamadan önce Almanya’daki işlerimizi halletmek için eşimle beraber planlamıştık. Ancak havalimanında yurtdışına çıkış yasağı tarafıma tebliğ edildi. Listede adım olmayınca bu karar alındı. Genel Merkez bunun böyle olacağını biliyordu” dedi.

Ereen Erdem Twitter’dan yaptığı açıklamada da şöyle dedi:

– “Sanırım yine ortalık şenlenmiş. Hakkımda yurtdışına çıkış yasağı koymuşlar. Bunu, evvelce planladığımız rutin bir seyahate çıkarken öğrendik. Yine havuz başlamış karalamalara. Sorun yok. Ben alıştım. Siz de alışın…

– “Benim pasaportumda tonlarca giriş çıkış mührü vardır. Ben 3 yıldır yargılanıyorum. Bu davalar yeni değil. Dokunulmazlığı kalkan herkes cezaevine girebilir. Yapılmak istenen; algı operasyonudur. Kişilik suikastidir.”

– “Medya bu tweetlerimi de haber yapsın. Bu ülkede birini karalamak kolaydır. Yurtdışına çıkış yasağı ilk defa konmuyor bana. Daha önce de oldu. O zaman da “kaçıyor” demişlerdi. Bu ülkede daha faşizmi yeneceğiz, nereye?”

– “Bir rutin ve planlı seyahat ile öğrendiğim yurtdışına çıkış yasağı üzerinden yürütülen tezviratla da hukuk önünde hesaplaşacağımı kamuoyuna bildiririm.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Liste dışı kalan CHP'li vekile yurt dışı yasağı... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:16:26