Samanyolu Haber /Eğitim / Lise son sınıfta ders işlenmeyecek mi? /22 Aralık 2018 11:22

Lise son sınıfta ders işlenmeyecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığından, bir gazetede yayımlanan haberde yer alan 'Yeni düzenlemeyle lise son sınıfta ders işlenmeyecek' ifadesinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

SHABER3.COM

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bir gazetede yayımlanan, "Lise son, sınava hazırlık yılı olacak" başlıklı habere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Bilgilendirmede, şunlar kaydedildi: "Söz konusu haberdeki 'Yeni düzenlemeyle lise son sınıfta ders işlenmeyecek' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Bakanımızın bu konuda yapılacak düzenlemelere ilişkin medyaya yansıyan açıklamalarıyla örtüşmeyen haber, yorum ve değerlendirmeleri teyit etmediğimizi bildiririz. Konuya ilişkin yapılacak düzenlemeler bütüncül bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Lise son sınıfta ders işlenmeyecek mi? Sonraki Haber >>

Bütçe konuşulurken boş kalan Meclis'i çekti

Bütçe konuşulurken boş kalan Meclis'i çekti

Açık beyin ameliyatı olurken gitar çaldı

Açık beyin ameliyatı olurken gitar çaldı

Sosyal medya bu çiftçiyi konuşuyor

Sosyal medya bu çiftçiyi konuşuyor

Patlama anı kameralara yansıdı

Patlama anı kameralara yansıdı

Arnavut Başbakan'a yumurtalı saldırı

Arnavut Başbakan'a yumurtalı saldırı

Bir protakal protestosu daha... Ağaç altında toplanıp portakal yediler

Bir protakal protestosu daha... Ağaç altında toplanıp portakal yediler

Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü

Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü

Çoğu Müslümanlar bu konuda sınıfta kaldılar!

Çoğu Müslümanlar bu konuda sınıfta kaldılar!

Elektrikli otomobili benzinle doldurmaya çalışan sürücü

Elektrikli otomobili benzinle doldurmaya çalışan sürücü

Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı

Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:42:34