Lira en fazla değer kaybeden oldu... Döviz niye fırladı?

100 BAZ PUAN ARTTI

Dalgalanmalar sert olsa da bu durum henüz Türkiye’nin ülke iflas riskini gösteren 5 yıllık CDS’lere yansımadı. CDS yükselse de 175.4 puan ile henüz yıllık zirvesinden uzakta. Ayrıca, uluslararası yatırımcı kuruluşlar da Türk Lirası önerilerini kesmiyor.

Bankalararası piyasada dolarda son işlemler 3.9143 liradan, Euro’da ise 4.8104 liradan yapıldı. Gelecek hafta ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) hamlesi piyasalara yön verecek.





Aslında mart ayı iyi başlamıştı. Henüz Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu kırmadığı dönemde 1 Mart’ta iki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 13.03, on yıllık gösterge tahvil faizi de 11.90 seviyesindeydi. Dün itibariyle 16 günde on yıllıkta ve iki yıllıkta artış neredeyse 100 baz puan oldu. Dolarda yükseliş ise 16 günde yüzde 3 yani 11 kuruş oldu. Euro ise 15.7 kuruş yükseldi.





KAYIPTA BİRİNCİ





Ayrıca Türk Lirası son 1 haftada en çok değer kaybeden gelişmekte olan para birimi oldu. Türk Lirası 1 haftada yüzde 2.62 değer kaybederken, Rusya Rublesi yüzde 1.62, Güney Afrika Randı yüzde 1.16, Brezilya Reali ise yüzde 0.99 değer kaybına uğradı. Analistler 3.88-3.90 lira üzerinde kalıcılık sağlanmadıkça dolarda düşüş bekliyor. Diğer yandan yükselişin sürmesi durumunda ise 3.9250 lira seviyesinin takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.