Lipton kriz sebebiyle Arhavi'de üretimi durdurdu

İşçiler ve aileleri, önceki akşam fabrika önünde eylem yaparak mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Eyleme tüm siyasi partilerin ilçe başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşları destek verdi.







Tekgıda-İş Sendikası Dosan Şube Başkanı Mustafa Yüksel, patronla masaya oturarak fabrikanın açılmasını talep edeceklerini, aksi durumda işçilerin mağdur olacağını söyledi. Yüksel, “Dün arkadaşlarımızın iş akdi askıya alındı. Biz bu onurlu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Eylemlerimizin şiddeti artacak. Bölgedeki diğer 2 fabrikada da sendikal haklarımızı kullanarak üretimi yavaşlatacağız. Uluslararası bir firma bayrağının yerlerde sürünmesini istemiyorsa bizim çocuklarımızın geleceğini düşünmeli” dedi.

