Lionel Messi Barcelona ile sözleşme imzalamaya yanaşmıyor

Barcelona, sözleşmesi 2018'de sona erecek olan Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi ile Mart ayına kadar yeni sözleşme imzalamak istiyor. Ancak Messi, sözleşme konusunda aceleci davranmıyor ve yazı beklemek düşüncesinde.





Manchester City'nin radarında





Geçtiğimiz Barcelona'nın sözleşme uzatma teklifini reddeden Messi, Manchester City'nin olası hedefi haline geldi. Süper yıldızın sözleşme uzatmada aceleci davranmaması transfer iddialarını güçlendirse de Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun Arjantinli yıldıza çok iyi bir teklifle giderek sözleşmesini uzatması bekleniyor.





Barcelona kulübünün Messi'nin babası aynı zamanda menajeri olan Jorge Horacio Messi ile telefon görüşmeleri yapsa da henüz ciddi bir teklif sunmadığı öğrenildi. Barcelona, kulüpte mutlu olan Messi'nin sözleşmesini sözleşmesini uzatacağını düşünüyor.





20 maç 27 gol





Arjantinli yıldız bu sezon Barcelona forması ile 20 maça çıktı. Messi 20 maçta 27 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.