Liderler oylarını kullandı, İnce akşam YSK önüne çağırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'da oyunu kullandı.
KILIÇDAROĞLU: BELLİ BÖLGELERDEN CİDDİ ŞİKAYETLER GELİYOR
Kılıçdaroğlu, okuldan çıkışta gazetecilere şu açıklamayı yaptı:
"Yorucu bir maratondan sonra hep birlikte sandığa gidiyoruz, oylarımızı kullanıyoruz. Ankara'da ben, eşim ve oğlum oylarımızı kullandık. Genel merkezde arkadaşlarım çalışıyorlar. Türkiye'nin değişik illerinde görevlendirdiğimiz vekil arkadaşlarım var. Türkiye'nin genelinde şu anda ciddi bir sorunla karşılaşmadık ama belli bölgelerde ciddi şikayetler geliyor. Vekil arkadaşlarımız sorunu çözmek ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Belki bugün öğleden sonra parti sözcümüz daha ayrıntılı açıklama yapacak. Bütün kamu görevlilerine açık ve net çağrıda bulunuyorum, lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz. Devletin bekası, demokrasisi, adaleti için çalışmak zorundasınız. Birilerinin baskısının altına olmayınız. Özellikle doğu ve güneydoğudan gelen şikayetler var."
İNCE, OYUNU KULLANDI: AKŞAM YSK'NIN ÖNÜNDE OLACAĞIM
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oyunu Yalova'da Saffet Çam İlkokulu'nda kullandı. İnce, oyunu eşi Ülkü İnce, oğlu ve gelini ile birlikte kullandı.
1118 numaralı sandıkta oyunu kullanan İnce, "Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. En iyisi neyse o olsun. Şimdi Ankara'ya gidiyorum. Akşam YSK'nın önünde olacağım" dedi.
AKŞENER, OYUNU KULLANDI: HEMEN ANKARA'YA GİDİYORUZ
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu'nda oyunu verdi.
Akşener, oyunu verdikten sonra şu açıklamayı yaptı:
"Çok farklı bir seçime gidiyoruz. Hem partili cumhurbaşkanını hem de milletvekillerini seçeceğiz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Demokrasilerde her şey tartışılır ama sadece hür irade ile seçmenin yaptığı tercihin sandık sonuçlarına itiraz edemezsiniz. Burada en önemli kelime hür iradedir. Hem hayırlı olsun seçimler hem de seçmenin hür iradesinin sandığı yansımasını diliyorum. Biz bunun için elimizden geleni yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun, Allah hiçbirimizi utandırmasın."
'BİR HACI OLARAK GEREKENİ YAPTIM'
Hemen Ankara'ya gideceğini ve seçim sonuçlarını genel merkezde takip edeceğini söyleyen Akşener, sabah kalktığında ilk ne yaptığı sorusuna da, "Bir hacı olarak gerekeni yaptım" yanıtını verdi.
DEMİRTAŞ, OYUNU KULLANDI
HDP'nin Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi'nde oyunu kullandı.
Demirtaş, aynı hücrede kaldığı HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan ile bir fotoğrafını Twitter'dan paylaştı ve şu mesajı yazdı:
"Biz de oyumuzu, cezaevinde kullandık. Herkesin sandığa giderek ülkenin geleceği için, tercihini demokrasiden yana kullanmasını diliyorum. Oy verme işleminin sakin ve huzurlu bir ortamda tamamlanmasını umuyorum. Sonuçların çok güzel olacağına inanıyorum. Hepimize hayırlı olsun."
TEMELLİ, OYUNU VAN'DA KULLANDI
HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Adayı Sezai Temelli, oyunu seçim bölgesi olan Van'da Cumhuriyet Lisesi’nde kurulan 1068 nolu sandıkta kullandı.
Temelli, sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Rojbaş Wan, Günaydın Türkiye; Oyumuzu Taybet Anay’la, Ali İsmail’le, Esvet Şenyaşar’la ... Berkin, Cemile, Ceylan, Uğur ... için kullandık" diye yazdı.