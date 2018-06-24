Liderler oylarını kullandı, İnce akşam YSK önüne çağırdı

İNCE, OYUNU KULLANDI: AKŞAM YSK'NIN ÖNÜNDE OLACAĞIM

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oyunu Yalova'da Saffet Çam İlkokulu'nda kullandı. İnce, oyunu eşi Ülkü İnce, oğlu ve gelini ile birlikte kullandı.

1118 numaralı sandıkta oyunu kullanan İnce, "Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. En iyisi neyse o olsun. Şimdi Ankara'ya gidiyorum. Akşam YSK'nın önünde olacağım" dedi.

AKŞENER, OYUNU KULLANDI: HEMEN ANKARA'YA GİDİYORUZ





İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu'nda oyunu verdi.





Akşener, oyunu verdikten sonra şu açıklamayı yaptı:





"Çok farklı bir seçime gidiyoruz. Hem partili cumhurbaşkanını hem de milletvekillerini seçeceğiz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Demokrasilerde her şey tartışılır ama sadece hür irade ile seçmenin yaptığı tercihin sandık sonuçlarına itiraz edemezsiniz. Burada en önemli kelime hür iradedir. Hem hayırlı olsun seçimler hem de seçmenin hür iradesinin sandığı yansımasını diliyorum. Biz bunun için elimizden geleni yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun, Allah hiçbirimizi utandırmasın."





'BİR HACI OLARAK GEREKENİ YAPTIM'







Hemen Ankara'ya gideceğini ve seçim sonuçlarını genel merkezde takip edeceğini söyleyen Akşener, sabah kalktığında ilk ne yaptığı sorusuna da, "Bir hacı olarak gerekeni yaptım" yanıtını verdi.



