Lice’de annelere müdahale edildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde çocukları açlık grevinde ve ölüm orucunda olan anneler 7 gündür oturma eylemi gerçekleştiriyor. Her gün Lice’deki merkez parkta saat 13:00’te toplanan annelere bugün polis müdahale etti.







Annelerin slogan atması üzerine gaz bombası ve tazyikli suyla eyleme müdahale eden polis, Galip Kaymaz adlı bir genci de darp ederek gözaltına aldı. Polis müdahalesine tepki gösteren Licelilerin de şiddete maruz kaldığı belirtildi. Görüntü çekmeye çalışan birçok kişinin telefonu polis tarafında kırıldığı da ifade edildi.





Eylemin ardından Lice Emniyet Müdürlüğü’nün önünde toplanan anneler, Galip Kaymaz’ın serbest bırakılmasını istedi. Kaymaz’ın yaklaşık 4 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.