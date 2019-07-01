Libya'da gözaltına alınan 6 Türk vatandaşı serbest bırakıldı

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı altı denizci serbest bırakıldı.









Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Hafter'e bağlı milis güçlerine sert bir uyarı yapılmıştı.





Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" ifadeleri kullanılmıştı.