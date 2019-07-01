Samanyolu Haber /Gündem / Libya'da gözaltına alınan 6 Türk vatandaşı serbest bırakıldı /01 Temmuz 2019 14:05

Libya'da gözaltına alınan 6 Türk vatandaşı serbest bırakıldı

Libya'da alıkonulan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı altı denizci serbest bırakıldı.

SHABER3.COM

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı altı denizci serbest bırakıldı.

 
Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Hafter'e bağlı milis güçlerine sert bir uyarı yapılmıştı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" ifadeleri kullanılmıştı.
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