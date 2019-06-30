Libya Ulusal Ordusu'dan alıkonulduğu iddia edilen 6 Türk vatandaşıyla ilgili açıklama

Libya'da General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun sözcüsü Ahmed Mismari, Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladı 6 Türk’ün alıkonulduğuna dair bilgilerinin olmadığını iddia etti. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki Türk vatandaşlarının kendi güvenliklerini tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaları ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.





Libya Ordusu’nun Sözcüsü General Ahmed el-Mismari, General Halife Hafter’e bağlı milislerin 6 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili açıklama yaptı. El-Mismari, “Türklerin alıkonmasından haberimiz yok” dedi. El-Mismari, Libya topraklarında herhangi bir Türk vatandaşın gözaltına alındığı takdirde ordu tarafından zaten duyurulacağını söyledi.





El-Mismari, yaptığı açıklamada ayrıca Türkiye’yi hedef göstererek, “Biz şu anda teröre ve teröristlere karşı mücadele ediyoruz. Komşu ülkelerden ve Arap Birliği’nden Türkiye tehdidine karşı duruşunu belli etmesini bekliyoruz” diye konuştu.





Hafter geçtiğimiz Nisan ayında, Libya hükümetini tanımadığını açıklamış ve silahlı mücadele çağrısında bulunmuştu. Çağrının ardından çatışmalarda bugüne kadar 650’den fazla insan hayatını kaybetti.





Dışişleri Bakanlığından Libya'daki Türk vatandaşları için uyarı





Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki Türk vatandaşlarının kendi güvenliklerini tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaları ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.





Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nin internet sayfasında yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:





"Libya'da yaşanan son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın 'Libya Ulusal Ordusu (LUO)' ismini kullanan Hafter'e bağlı illegal milis güçlerin kontrolü altındaki bölgelerde kendi güvenliklerini tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaları, Birleşmiş Milletler ve uluslararası camia tarafından Libya'daki tek meşru hükümet olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolü altındaki bölgelerde ise çatışma bölgelerinden uzak durmaları önem taşımaktadır."

İletişim numaraları yayınlandı





Mesajda, Libya'da yaşayan Türk vatandaşlarının Trablus Büyükelçiliği, Misurata Başkonsolosluğu ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi ile temasa geçebilecekleri belirtildi.





Büyükelçiliğe, 092- 142 99 23, 091 - 003 07 98, 021 - 340 11 40, 021 - 340 11 41, 021 - 340 11 43, 021 - 340 11 44 ve Başkonsolosluğa da 092 - 434 29 99, 094 - 800 54 36, 091 - 711 71 54 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği aktarıldı.

İletişim kanalları tek tek açıklandı









Öte yandan, Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ise +90 312 292 29 29 numarasından ulaşılabileceği kaydedildi.





Libya Ulusal Ordusu sözcüsü geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi tehdit etmişti





Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Hafter, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada Türkiye'yi düşman olarak gördüğünü söyledi. Açıklamada Erdoğan Libya’nın iç işlerine karışmakla suçlanıyor.Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden sonra istikrarını kaybeden Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter, Türkiye'yi "düşman" ilan etti.





Hafter, sözcüsü Ahmet el Mesmari aracılığıyla yaptığı açıklamada, Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığını belirterek, komuta ettiği birliklerine bölgedeki Türk gemilerine ve tesislerine saldırmaları emrini verdi.





General Hafter Türkiye'nin Katar'la birlikte Libya merkezi hükümet güçlerine destek verdiğini, Libya topraklarının da bir kısmını işgal ettiğini ileri sürdü. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’nın iç işlerine karışmakla suçlanıyor. Türkiye’den Trablus’a inmek isteyen uçakların ve limanlara yanaşmak isteyen gemilerin düşman olarak görüleceği, Libya'da yaşayan Türk vatandaşlarının da tutuklanacağı ifade ediliyor.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da Trablus'a gerçekleştirdikleri saldırıda başkentin güneyindeki Giryan kentinin kontrolünü kaybeden Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari'nin, tüm Türk hedeflerini düşman hedefi saymakla tehdit ettmesine yönelik "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir." açıklaması yaptı.





Ayrıca Türkiye’nin ülkedeki askeri varlığının da hedef alınacağı belirtiliyor. General Hafter Nisan ayı başında, uluslararası kabul görmüş Libya merkezi hükümetini tanımadığını belirterek, ülke yönetimini tamamen ele geçirmek amacıyla silahlı mücadele başlattı. Çatışmalarda BM verilerine göre şu ana kadar 650'den fazla kişi öldü ve 3 bin 500 kişi yaralandı.





Son olarak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Libya’da Hafter’e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir.” denmişti.