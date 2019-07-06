Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Serrac Dolmabahçe'de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac ile Dolmabahçe’deki ofisinde görüştü.





Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, Libya'daki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.





Açıklamada “Erdoğan’ın Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine olan desteğini yinelediği ve meşruiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulunduğu” belirtildi.





Cumhurbaşkanlığı açıklamasında “Erdoğan, Libya'nın barış, huzur ve istikrarı için Fayiz Mustafa es-Serrac liderliğindeki meşru Libya hükümetinin yanında olduğunu ifade etti” denildi.





2011’de NATO müdahalesiyle Muammer Kaddafi’nin devrilmesinin ardından iki hükümetin olduğu Libya'da başkent Trablus hâlâ BM destekli Serrac hükümetinin kontrolünde.





Müslüman Kardeşler bağlantılı hükümete Türkiye'nin de zırhlı araç ve İHA yardımı yaptığı biliniyor.





Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ın desteklediği Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu ise Trablus'a başlattığı harekatı sürdürüyor. Libya Ulusal Ordusu son olarak Türkiye'yi ülkeyi işgalle suçlayarak ülke limanlarına giren Türk gemi ve uçaklarını hedef alacağını açıklamıştı.





Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih İsa da Türkiye'ye karşı genel seferberlik ilan edildiğini açıklamıştı.





Libya’da 6 Türk vatandaşı Hafter güçleri tarafından alıkonulup daha sonra serbest bırakılmıştı. Yerel kaynaklar alıkonulanlar arasında Türk askeri yetkili ve diplomatların yer aldığını duyurmuştu.