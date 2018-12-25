Samanyolu Haber /Dünya / Libya Dışişleri Bakanlığı'na intihar saldırısı /25 Aralık 2018 17:10

Libya Dışişleri Bakanlığı'na intihar saldırısı

Libya'nın başkenti Trablus'taki Ulusal Uyum Hükümeti'ne bağlı Dışişleri Bakanlığı'na intihar saldırısı düzenlendi.

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Saldırganların önce bakanlık dışında bir araca yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirdikleri, daha sonra binaya girdikleri bildiriliyor.

İki intihar saldırganın yanı sıra en az 3 sivil de öldü, 7 kişi de yaralandı.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Bir güvenlik yetkilisi ise saldırıdan IŞİD'i sorumlu tuttu.

IŞİD, Libya'da faaliyet gösteren çok sayıda silahlı örgütten biri.

Bazı bölgelerde etkili olan IŞİD ülkede zaman zaman saldırılar düzenliyor.

İki rakip hükümet

Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından Libya'da biri Trablus, diğeri ise Tobruk merkezli iki hükümet kuruldu.

Trablus'taki hükümet Birleşmiş Milletler tarafından tanınırken, Tobruk hükümeti ülkede büyük oranda kontrol sağlamış olan ve iç politikada etkili General Halife Hafter tarafından destekleniyor.

Halife Hafter, Mısır'da darbe ile iktidara gelen Abdülfettah El Sisi yönetimiyle yakın ilişkilere sahip.

Aynı zamanda birçok silahlı milis grup ve aşiretler arasında da çatışmalar devam ediyor.

BBC Türkçe
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