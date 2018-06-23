Samanyolu Haber /Gündem / Libya’da kaçırılan Türkler serbest bırakıldı /23 Haziran 2018 23:41

Libya’da kaçırılan Türkler serbest bırakıldı

Libya'nın Ubari kentinden, Kasım 2017'de kaçırılan 4 Türk mühendisinin serbest bırakıdığı açıklandı.

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Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Libya'nın Ubari kentinde 3 Kasım 2017 tarihinde kaçırılan, ENKA şirketi çalışanları Osman Emre Yaykın, Tuğrul Can Kapubağlı ve Sertaç Karan isimli vatandaşlarımızın 233 gün aradan sonra (33 hafta) bügün (23 Haziran) serbest bırakılmaları sağlanmıştır. Libya makamlarıyla işbirliği halinde büyük sabır ve yoğun çabalar neticesinde sağ salim kurtarılan vatandaşlarımızın en yakın zamanda ailelerine kavuşturulacak olmasından büyük memnuniyet duyulmaktadır. Sayın Başbakanımız bu akşam mühendislerimizin aileleriyle görüşerek gelişmeler hakkında bilgi vermiş ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.
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