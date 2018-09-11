Samanyolu Haber /Gündem / Libya açıklarında 100'den fazla göçmen boğuldu /11 Eylül 2018 14:57

Libya açıklarında 100'den fazla göçmen boğuldu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü ay başında Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 100'den fazla göçmenin boğularak hayatını kaybettiğini duyurdu

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MSF'den yapılan açıklamaya göre göçmenleri taşıyan iki lastik bot 1 Eylül'de Libya'dan yola çıktı.
Ancak botlardan biri havasının sönmesi sonucu battı. 100'den fazla göçmenin öldüğü, 2 göçmenin ise cesedine ulaşıldığı açıklandı.

Hayatta kalan 276 göçmenin başkent Trablus'a 100 km uzaklıktaki Khoms kentine götürüldüğü açıklandı. MSF bu kişilerin 'keyfi şekilde gözaltında tutulduğunu' da belirtti.

Göçmenlerin Sudan, Mali, Nijerya, Kamerun, Gana, Libya ve Mısır'dan olduğu da aktarıldı.

Hayatta kalan ve aralarında hamile kadınlar, çocuklar ve bebekler bulunan göçmenlerin akaryakıt sızıntısı kaynaklı yanıklar ve zatürree gibi rahatsızlıklarının MSF tarafından tedavi edildiği de açıklandı.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre bu yıl Akdeniz'i geçmek isteyen 1500'den fazla göçmen hayatını kaybetti.
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