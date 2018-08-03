LGS, Milli Eğitim'de iki Genel müdürün başını yedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un LGS yerleştirmesiyle ilgili açıklamalar yapan Muhterem Kurt hakkında soruşturma başlattığı, ayrıca Ölçme Değerlendirme Genel Müdürü Bayram Çetin ve YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı'yı da görevden aldığı iddia edildi.





Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un liselere yerleştirme sonuçları sonrasında, açıkta kalan öğrenciler nedeniyle, bazı genel müdürleri görevden aldığı iddia edildi.







Bakan Ziya Selçuk'un LGS yerleştirmesiyle ilgili açıklamalar yapan Muhterem Kurt ve sorumlular hakkında soruşturma başlattığı ifade edildi.





Yine Bakan Selçuk'un Ölçme Değerlendirme Genel Müdürü Bayram Çetin ve YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı da görevden aldığı belirtildi.