Samanyolu Haber /Gündem / Leyla Güven'in duruşması 13 Kasım'a ertelendi /29 Mayıs 2019 13:03

Leyla Güven'in duruşması 13 Kasım'a ertelendi

Geçen hafta açlık grevine son veren HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in yargılandığı davada duruşma tarihi 13 Kasım'a ertelendi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Genel Başkanı Leyla Güven’in Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılandığı davanın duruşması 13 Kasım’a ertelendi.

24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi'nde Hakkari Milletvekili seçilen Leyla Güven, 22 Ocak 2018'de evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. 

Afrin operasyonuyla ilgili açıklamaları sebebiyle tutuklanan Güven, farklı tarihlerde katıldığı basın açıklamaları, etkinlikler ve yaptığı konuşmalar sebebiyle suçlanıyordu. 

25 OCAK'TA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Güven, 31 Ocak 2018'de çıkarıldığı Diyarbakır 9'uncu Ağır Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Cezaevinde açlık grevine başlayan Güven, 25 Ocak 2019'da tahliye edilmişti. 

Güven müebbet hapis cezasına çarptırılan Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası Cezaevi'nden yaptığı çağrı üzerine geçen hatfa açlık grevine son verdi.  
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