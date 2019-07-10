Samanyolu Haber /Gündem / Leyla Güven bir yıl sonra Meclis'te yemin etti /10 Temmuz 2019 15:42

Leyla Güven bir yıl sonra Meclis'te yemin etti

24 Haziran Genel Seçimlerinde Hakkari Milletvekili seçilen Leyla Güven, 1 yıl sonra Meclis’te yemin etti.

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Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.
Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, gündem dışı konuşmaların ardından, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'i, milletvekili yemini etmesi için kürsüye çağırdı.

Güven, milletvekili yemini etti.

Leyla Güven cezaevindeyken Hakkari Milletvekili seçilmişti. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmemesi nedeniyle açlık grevi başlatan Güven, açlık grevinin 79. günündeyken tahliye edimişti. Açlık grevini Diyarbakır’daki evinde devam ettiren Güven, Öcalan’ın çağrısından sonra, 200. günde açlık grevini sonlandırmıştı.
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