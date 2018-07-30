Samanyolu Haber /Gündem / Levhalardan adı silindiği için bozulan Gökçek: Teşekkürler Adnan! /30 Temmuz 2018 10:23

Levhalardan adı silindiği için bozulan Gökçek: Teşekkürler Adnan!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, selefi Gökçek'in ismini parklardan sildirdi. Ankara'nın tarihi ünlü parklarındaki levhalarda yer alan “İ. Melih Gökçek” ifadesi kaldırılırken eski başkan Gökçek Twitter'dan sitem etti

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Eski Başkan Melih Gökçek, kendisinin eseri olmadığı halde Başkentin ünlü parklarına, park adıyla birlikte adını da yazdırdığı levhalar taktırmıştı. Güven Park, Kurtuluş Parkı gibi Başkent'in simgesi olan tarihi parklardaki levhalarda bulunan Gökçek'in son olarak gereksiz görüldüğü için adı silindi, ismin olduğu yere beyaz levha geçirildi. Tuna, kendi adını ise levhalara yazdırmadı.

Mustafa Tuna'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından, Ankara 'nın farklı noktalarında Melih Gökçek döneminde yapılmış bazı materyalleri kaldırdı. Bunlar arasında belediye önündeki fıskiye, Atatürk Orman Çiftliği Kavşağı'na yerleştirilen dev dinozor maketi , 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bulunan ışıklı lale heykeli bulunuyor.

Gökçek ise bu duruma tepki göstererek "Bugüne kadar cevap vermedim ama, adımın parklardan kaldırılmasına değil, bunun belediyede çalışan birisi tarafından gazetelere telefon açarak 'haberi atlamayın, fotoğraf gönderdik' demesine canım sıkıldı. Tweetimin altına yapılan yorumlara teşekkür ediyorum.Tek tek rt edemedim" şeklinde açıklama yaptı.

Gökçek daha sonra ihbarcı dediği kişiye de seslenerek 'Teşekkürler Adnan, görevini yapmakta gecikmiştin' diye yazdı.


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