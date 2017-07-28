Samanyolu Haber /Gündem / Levent Gültekin: Olay Erdoğan Fidan ve Akar arasında kurgulanmış, Binali dahil herkes figüran /28 Temmuz 2017 10:56

Levent Gültekin: Olay Erdoğan Fidan ve Akar arasında kurgulanmış, Binali dahil herkes figüran

Levent Gültekin: Görünen o ki bütün olay Erdoğan, Fidan ve Akar arasında kurgulanmış. Binali dahil geriye kalanların hepsi habersiz figüran.

Erdoğan'ın En Karanlık Günü: 15 Temmuz


Gazeteci Levent Gültekin, Diyanet İşleri Başkanı'nın 15 Temmuz gecesi MİT'te olduğunu ortaya çıkması ve yaşananları 22:40'ta eşinden öğrendiğini iddia etmesiyle ilgili sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. 'Kontrollü darbe' diyen Gültekin  "Görünen o ki bütün olay Erdoğan, Fidan ve Akar arasında kurgulanmış. Binali dahil geriye kalanların hepsi habersiz figüran." ifadelerini kullandı. İşte o paylaşımlar:

1- Diyanet başkanı H. Fidan ile yemekteyken eşi arıyor ve darbe oluyor diyor, o da Fidan'a soruyor falan.. Nasıl yani? bütün hikaye değişti mi?

 2- Eski hikaye: Fidan 18.00'den itibaren GK'da Hulusi Akar ile beraberdi. Yeni hikaye: 22.40'da Görmez ile yemekte ve darbe olduğunu bilmiyor.

 3- 21.30 civarlarında şehirler bombalanıyordu, bunu TV'ler veriyordu. Fakat O saatte Fidan, Görmez ile yemekteymiş. Bu rahatlığın kaynağı ne?

 4- Hakan Fidan 22.30'da yemekte ve darbeden habersiz gibi davranmışsa bu darbe bütünüyle kurgudur yoksa Fidan niçin görevde? Sır ortaklığı?

 5- Görünen o ki bütün olay Erdoğan, Fidan ve Akar arasında kurgulanmış. Binali dahil geriye kalanların hepsi habersiz figüran.

6- Ne olduysa, işler nasıl geliştiyse, niçin önlenmediyse... görünen o ki gerçek hikayeyi bilen bu üç kişi.. Gerisinin bizden farkı yok.Levent Gültekin ekledi,

7- 21.00'de biz bile öğrenmiştik. Bu ülkenin istihbarat başkanı nasıl oluyor da  22.40'da yemekte oluyor? Bir Allah'ın kulu izah etmeyecek mi?



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