Levent Gültekin: Olay Erdoğan Fidan ve Akar arasında kurgulanmış, Binali dahil herkes figüran





Gazeteci Levent Gültekin, Diyanet İşleri Başkanı'nın 15 Temmuz gecesi MİT'te olduğunu ortaya çıkması ve yaşananları 22:40'ta eşinden öğrendiğini iddia etmesiyle ilgili sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. 'Kontrollü darbe' diyen Gültekin "Görünen o ki bütün olay Erdoğan, Fidan ve Akar arasında kurgulanmış. Binali dahil geriye kalanların hepsi habersiz figüran." ifadelerini kullandı. İşte o paylaşımlar:





1- Diyanet başkanı H. Fidan ile yemekteyken eşi arıyor ve darbe oluyor diyor, o da Fidan'a soruyor falan.. Nasıl yani? bütün hikaye değişti mi?







2- Eski hikaye: Fidan 18.00'den itibaren GK'da Hulusi Akar ile beraberdi. Yeni hikaye: 22.40'da Görmez ile yemekte ve darbe olduğunu bilmiyor.





3- 21.30 civarlarında şehirler bombalanıyordu, bunu TV'ler veriyordu. Fakat O saatte Fidan, Görmez ile yemekteymiş. Bu rahatlığın kaynağı ne?





4- Hakan Fidan 22.30'da yemekte ve darbeden habersiz gibi davranmışsa bu darbe bütünüyle kurgudur yoksa Fidan niçin görevde? Sır ortaklığı?





5- Görünen o ki bütün olay Erdoğan, Fidan ve Akar arasında kurgulanmış. Binali dahil geriye kalanların hepsi habersiz figüran.





6- Ne olduysa, işler nasıl geliştiyse, niçin önlenmediyse... görünen o ki gerçek hikayeyi bilen bu üç kişi.. Gerisinin bizden farkı yok.Levent Gültekin ekledi,





7- 21.00'de biz bile öğrenmiştik. Bu ülkenin istihbarat başkanı nasıl oluyor da 22.40'da yemekte oluyor? Bir Allah'ın kulu izah etmeyecek mi?











