Letonya Merkez bankası başkanı gözaltında

Letonya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Ilmars Rimsevics, Yolsuzluğun Engellenmesi ve Mücadele Bürosu tarafından gözaltına alındı.





Rimsevics’in gözaltına alındığını duyuran Başbakan Maris Kucinskis, Rimsevics’i istifaya çağırdı. Kucinskis, “Letonya Merkez Bankası Başkanı’nın böyle ciddi bir suçlama ile gözaltına alındıktan sonra görevine devam edebileceğini hayal edemiyorum” diye konuştu.





Letonya Merkez Bankası da yaptığı açıklamada Rimsevics’in yokluğunda görevlerinin vekili tarafından yerine getirileceğini duyurdu.





ECB’den sert önlem





Öte yandan ECB, ABD’nin kara para akladığı iddiasıyla finansal yaptırımlar listesine alacağını açıkladığı Letonya’nın üçüncü büyük bankası ABLV Bank’ın yaptığı tüm ödemeleri durdurdu.





ECB tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, “İkinci bir duyuruya kadar ABLV Bank’ın tüm finansal yükümlülükleri için yaptığı ödemeler geçici olarak durdurulmuştur. Son günlerde bankanın finansal pozisyonunda hızlı bozulma görülmüştür” denildi.