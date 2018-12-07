Samanyolu Haber /Dünya / Leicester City Başkanı'nın hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeni belli oldu /07 Aralık 2018 12:09

Leicester City Başkanı'nın hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeni belli oldu

Hava Kazaları Soruşturma Şubesi (AAIB), aralarında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin başkanı Vichai Srivaddhanaprabha'nın da bulunduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeni açıkladı.

Helikopterin düşme anı ortaya çıktı

AAIB'nin açıkladığı rapora göre, helikopter kazasının nedeni pilot pedallarını kuyruk rotor kanatları ile bağlayan mekanizmanın bağlantısının kopması ve pilotun bu nedenden dolayı helikopterin kontrolünü kaybetmesi. 
Raporda ayrıca, bağlantının kopması sonucu pilotun kazayı önlemek için yapabileceği pek bir şey kalmadığı belirtildi. 

Srivaddhanaprabha'nın özel helikopteri, cumartesi akşamı Leicester City-West Ham United karşılaşmasının ardından havalandıktan hemen sonra, King Power Stadyumu'nun yanındaki otoparka çakılmıştı.

Helikopter kazasında Srivaddhanaprabha'nın yanı sıra yardımcıları Nursara Suknamai ve Kaveporn Punpare ile pilotlar Eric Swaffer ile Izabela Roza Lechowicz de hayatını kaybetmişti.

61 yaşındaki Taylandlı iş insanı Srivaddhanaprabha'nın maçlardan sonra helikopteriyle sahanın ortasından hareket ederek evine ya da tesislere gittiği biliniyordu.
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