Leicester City Başkanı'nın hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeni belli oldu

AAIB'nin açıkladığı rapora göre, helikopter kazasının nedeni pilot pedallarını kuyruk rotor kanatları ile bağlayan mekanizmanın bağlantısının kopması ve pilotun bu nedenden dolayı helikopterin kontrolünü kaybetmesi.

Raporda ayrıca, bağlantının kopması sonucu pilotun kazayı önlemek için yapabileceği pek bir şey kalmadığı belirtildi.





Srivaddhanaprabha'nın özel helikopteri, cumartesi akşamı Leicester City-West Ham United karşılaşmasının ardından havalandıktan hemen sonra, King Power Stadyumu'nun yanındaki otoparka çakılmıştı.



