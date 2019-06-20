LDP: Bizi almayıp Sisi'yi seçime sokan YSK'yı kınıyoruz

Liberal Demokrat Parti, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Tayyip Erdoğan’ın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nu Mısır’da Sisi’yle özdeşleştirdiği sözlerine yanıt verdi.







Erdoğan’ın 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler için “Bu CHP zihniyeti benimle ilgili de Mursi içeri atıldığı zaman Erdoğan’ın akıbeti de onun gibi olacak diyorlardı. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli” sözlerine cevaben LDP’den şu paylaşım geldi: “Bizi Seçime Almayıp, SİSİ’yi Seçime Sokan YSK’yı Kınıyoruz!”.