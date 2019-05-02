Samanyolu Haber /Dünya / Lavrov: Askeri kalkışma sırasında Maduro'ya Venezuela'yı terk etme demedik /02 Mayıs 2019 23:42

Lavrov: Askeri kalkışma sırasında Maduro'ya Venezuela'yı terk etme demedik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun ülkesinde kalması için istekte bulundukları iddiasını yalanladı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun ülkesinde kalması için istekte bulundukları iddiasını yalanladı.

Venezeula lideri Nicolas Maduro’ya karşı 30 Nisan’da gerçekleşen ve başarısızlıkla sonuçlanan askeri kalkışmayla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, salı günü Maduro’nun ülkeden kaçacağını fakat Rusya’nın onu kalmaya ikna ettiğini açıklamıştı. Lavrov ise bu iddiaların doğru olmadığını ve Maduro'nun ülkeyi terk etmemesi ile ilgili bir istekte bulunmadıklarını ifade etti.

Rus haber ajansı RIA’nın aktardığı habere göre Lavrov ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’nın Venezuela konusunda ‘uzlaşmaz’ pozisyonlarda olduğunu fakat konuyla ilgili görüşmelere devam etmekte anlaştıklarını açıkladı.

Pompeo, Maduro'nun ülkeyi terk etme kararı aldığını fakat Ruslar tarafından bu kararından vazgeçirildiğini öne sürmüştü. Maduro ise televizyonda naklen yayınlanan konuşmasında, Küba'ya kaçacağı yönündeki iddiaları reddetmişti. Kremlin yönetimi de iddiaları yalanlamıştı.

(tr.euronews.com)

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