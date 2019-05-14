Samanyolu Haber /Dünya / Lavrov: ABD'yle ilişkileri normalleştirmek istiyoruz /14 Mayıs 2019 22:47

Lavrov: ABD'yle ilişkileri normalleştirmek istiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la ABD'li mevkidaşı Pompeo 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. ABD'nin İran krizi ve Venezuela'daki son gelişmelerinde de gündeme geldiği görüşmede, ABD ile Rusya arasındaki gerilimin yumuşaması için önemli bir adım atıldığı belirtildi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo, Rusya’nı Soçi şehrinde 3 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi. İki bakan basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde adım atma ve diyalog kanallarını yeniden açma konusunda anlaştıklarını söyledi.Görüşmeyi ‘samimi ve faydalı’ olarak nitelendiren Lavrov, Moskova ve Washington’un ilişkileri normalleştirmek için adım atma ve iletişim kanallarını yeniden açma konusunda anlaştığını, buna önem verdiklerini ifade etti.

Lavrov, “Rusya ve ABD arasındaki gerilim, dünyadaki genel durumu kaçınılmaz olarak olumsuz etkiliyor. Bu durumu düzeltmek için somut adımlar atma konusunda fikir birliği sağladık. Moskova, Washington’la diyaloğu normalleştirmek istiyor ve bunu gerçekçi buluyor” dedi.

‘TRUMP’LA GİZLİ ANLAŞMA İDDİASI DOĞRU DEĞİL’

Rusya’nın ABD Başkanı Donald Trump’la gizli anlaşma yaptığına dair suçlamaların tamamen kurgu olduğunun altını çizen Lavrov, Trump’ın Osaka’daki G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşme önerisinin Moskova’ya resmen iletilmesi halinde buna olumlu yanıt vereceklerini söyledi.

VENEZUELA’DAKİ SON GELİŞMELERDE KONUŞULDU

Bakanların gündeminde Venezuela’daki gelişmeler de vardı. ABD ve muhalif lider Juan Guaido’nun Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik politikasının demokrasiyle örtüşmediğinin altını çizen Lavrov, “Demokrasi, güç yoluyla tesis edilemez. ABD’li temsilcilerin ve sürekli dışarıdan askeri müdahale talep etme hakkına sahip olduğunu söyleyen Guaido’nun Maduro’ya yönelik tehditleri demokrasiyle örtüşmüyor” dedi.

‘ABD, İRAN KRİZİNE ÇÖZÜM BULMALI’

Lavrov, Tahran’ın nükleer program ve İran karşıtı yaptırımlarla ilgili durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekti.ABD’nin yaptırımlarının İran’la iş yapmayı, İran petrolü almayı ve İran’la ticaret yapmayı tamamen yasakladığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı, Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın tarafı olan Avrupa ülkeleri, Çin ve ABD ile bu krizden çıkış yolu aramayı umduğunu, zira tüm tarafların bu ‘çukurun’ giderek daha derinlerine çekildiğini vurguladı. Lavrov, ABD’nin İran krizine siyasi çözüm bulma eğiliminde olduğunu hissettiğini sözlerine ekledi. 
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