Laos’ta baraj çöktü: Sele kapılan yüzlerce kişi kayboldu

Güneydoğu Asya ülkesi Laos’ta inşaat halindeki bir hidroelektrik santralın çökmesiyle oluşan sele kapılan yüzlerce kişinin kayıp olduğu bildirildi.





Laos’un güneyinde inşaatına devam edilen hidroelektrik santralı dün çöktü. Boşalan baraj sularına kapılan yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirtilirken, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinden endişe ediliyor.





Bölgedeki birçok evin de yıkıldığı ifade ediliyor.





Reuters’ın aktardığına göre, ülkedeki Lao Haber Ajansı sel nedeniyle 6 bin 600 kişinin evsiz kaldığını duyurdu.





Laos’un güneyinde Attapeu iline bağlı San Sai ilçesindeki Xepian-Xe Nam Noy adlı hidroelektrik santralında meydana gelen çökmeye de aşırı yağmurun ve selin yol açtığı bildirildi.





İnşaat halindeki santralın 2019 yılında tamamlanması ve üretiminin yüzde 90’ını Tayland’a ihraç etmesi planlanıyordu.



