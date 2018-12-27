Lamborghinili Kenan Sofuoğlu'ndan tepki çeken paylaşım

Geçen günlerde üzerinde “Senatör”sıfatının yazdığı kartvizitler bastırmasıyla tartışma yaratan Sofuoğlu, bu kez de TBMM’deki odasında masaya ayaklarını uzatarak çektiği fotoğrafı paylaştı.











Fotoğrafta ayakları gözüken Sofuoğlu’nun karşısında duran iki kişiye de “Emir erlerim” dediği paylaşım yine tartışma yarattı.





AKP'nin “Hizmet” vaatleriyle seçilen Sofuoğlu’na tepkiler ise kamu malı olan masasına ayaklarını uzatması nedeniyle gösterildi.





Sofuoğlu paylaşımı kısa süre içerisinde kaldırsa da eleştirilmekten kurtulamadı.





İşte o paylaşım:







