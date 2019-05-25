Samanyolu Haber /Gündem / Lahmacun kavgası: 5 yaralı! /25 Mayıs 2019 23:24

Lahmacun kavgası: 5 yaralı!

Şanlıurfa'da iki kişi arasında fırındaki lahmacun yapımı sırası yüzünden çıkan tartışma tarafların aile bireylerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü.

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Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde fırında lahmacun yapımı sırası sebebiyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Çamlıyayla Mahallesi'nde iki kişi arasında fırındaki lahmacun yapımı sırası yüzünden çıkan tartışma tarafların aile bireylerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü.

TAŞ VE SOPALAR KULLANILDI

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Kavgada yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
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