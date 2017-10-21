Samanyolu Haber /Gündem / Lafta vize yasağı: ABD'li oyuncular için Çavuşoğlu devrede /21 Ekim 2017 01:56

Lafta vize yasağı: ABD'li oyuncular için Çavuşoğlu devrede

Türkiye’nin uyguladığı vize yasağına rağmen ABD’li sanatçıların festival için ülkeye gelmelerine izin verilecek.

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İstanbul başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un ‘casusluk’ gerekçesiyle 4 Ekim’de tutuklanmasının ardından ABD, Türkiye’den vize başvurularını askıya almış, Türkiye de Amerikalılar için aynı kararı uygulamaya başlamıştı.

Ancak 54’üncü Uluslararası Antalya Film Festivali için bu yasak ‘biraz gevşetildi.’

Festival kapsamında yerli ve yabancı sanatçılar kortej oluşturarak yürüyecek. Korteje ABD’li sanatçılar da katılacak. Ancak nasıl vize alacakları merak konusu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun devreye girerek ABD’li yetkililerle görüştüğünü söyledi.

Türel, ABD’li sanatçıların Türkiye’ye girişi konusunda bir sıkıntı olmayacağını dile getirdi.

Kimler geliyor?

Festivale sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken, Juliette and the Licks grubunun solisti ve oyuncu Juliette Lewis, yönetmen ve senarist Matt Dillon ve oyuncu Lindsay Lohan katılacak.
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