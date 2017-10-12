Samanyolu Haber /Gündem / Lafı döndü dolaştırdı Zarrab'a getirdi /12 Ekim 2017 14:54

Lafı döndü dolaştırdı Zarrab'a getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Valilere yaptığı ve ABD'yi hedef aldığı konuşmasında sözü dönüp dolaşıp Reza Zarrab'a getirdi

SHABER3.COM

Çok sert ifadeler kullandığı ABD için 'size ihtiyacımız yok' diyen Erdoğan vize kriziyle ilgili konuşmasını Zarrab olayına getirdi.

Erdoğan, ''Benim kendi bankamın müdür muavinini hiçbir suçu olamadan tutuklayacaksın. Öbür yandan vatandaşımı hiçbir şey ortaya koymadan 2 yıl oldu alacaksın. Yargılayıp itirafçı olarak kullanmak isteyeceksin.'' dedi

Erdoğan'ın 'vatandaşımın (Zarrab'ı) itirafçı olmasını isteyeceksin' cümlesi manidar bulunurken oldukça ilerleyen ve yılbaşından önce karar çıkması beklenen ABD'deki Zarrab davası öncesi pozisyon almaya çalıştığı değerlendiriliyor
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