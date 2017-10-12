Lafı döndü dolaştırdı Zarrab'a getirdi

Çok sert ifadeler kullandığı ABD için 'size ihtiyacımız yok' diyen Erdoğan vize kriziyle ilgili konuşmasını Zarrab olayına getirdi.





Erdoğan, ''Benim kendi bankamın müdür muavinini hiçbir suçu olamadan tutuklayacaksın. Öbür yandan vatandaşımı hiçbir şey ortaya koymadan 2 yıl oldu alacaksın. Yargılayıp itirafçı olarak kullanmak isteyeceksin.'' dedi





Erdoğan'ın 'vatandaşımın (Zarrab'ı) itirafçı olmasını isteyeceksin' cümlesi manidar bulunurken oldukça ilerleyen ve yılbaşından önce karar çıkması beklenen ABD'deki Zarrab davası öncesi pozisyon almaya çalıştığı değerlendiriliyor