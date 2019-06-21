KYK öğrencilere borçlanmayı öğretiyor

Türkiye'de her geçen gün yükselen işsizliğin yüzde 25'ini 1 milyonu aşkın üniversite mezunu oluşturuyor. Uzun yıllar işsizlikle karşılaşan gençler hayata büyük bir borç yüküyle başlıyor.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere "Burs almayın, kredi alın, bedavacılığa alışmayın" diye akıl verirken, son 10 yılda yaklaşık 10 milyon üniversite öğrencisine borç olarak verdiği kredi tutarı 33,7 milyar lirayı buldu.





Gençlerin öğrenim kredisi borçlarını ödeyemediklerine işaret eden CHP milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Ömer Fethi Gürer'in konu hakkında soru önergelerine Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Bakanlık son 10 yılda öğrencilere yapılan öğrenim kredisi ödemelerine ilişkin verileri açıkladı.





Bakanlığın paylaştığı verilere göre son 10 yılda da toplam 9 milyon 732 bin 129 öğrenciye 33 milyar 771 milyon lira öğrenim kredisi verildi. Öğrenim kredisi verilen öğrenci sayısı ve kredi miktarının 2013 yılından itibaren hızla arttığı görülüyor.





YÜZ BİNLERCE GENÇ İÇİN İCRA KAPIDA





Öğrenim kredisi borcu üniversite mezunlarının sırtında bir yük haline geline gelirken, borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ise giderek yükseliyor.





Üretici fiyat endeksinin geçtiğimiz yıl yüzde 28'e yükselmesi ile ödenmesi giderek güçleşen kredi borçları nedeniyle 279 bin 797 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.





ON YILDA 5 DEFA YAPILANDIRILDI





Öğrencilerin borçlarını ödeyebilmesi için son 10 yılda 5 defa kredi yapılandırılmasına gidilmesine rağmen geri ödemelerde önemli bir artış sağlanamıyor. Geçtiğimiz yıl kredi ve öğrenim borcunu ödeyemeyen öğrenci sayısının 342 bin 282, borcun ise 2 milyar 95 milyon 228 bin 502 lira olduğunu açıklamıştı.