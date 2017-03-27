Samanyolu Haber /Gündem / 'Kuzu kuzu Saray'a geldi' /27 Mart 2017 14:32

'Kuzu kuzu Saray'a geldi'

Kılıçdaroğlu'ndan "Kuzu kuzu Saray'a geldi" diyen Erdoğan'a: Gene darbe olsa, gene giderim

MC TV Ana Haber ( 27.03.2017)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için söylediği "15 Temmuz’dan sonra kuzu kuzu Saray'a geldi" açıklamasına yanıt verdi. 

Kılıçdaroğlu "Aynı olay olsa, yine Türkiye bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalsa söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Gene giderim. Öyle kalkıp da kısır çekişmelere bu memleketi sokmamak lazım. Yazıktır, günahtır. Türkiye’nin bir derdi varsa siyasetçiler bir araya gelip, oturup konuşmalı. Memleket sadece benim memleketim değil, hepimizin memleketi. Sadece ben mi sorumluyum? Sizler de sorumlusunuz” dedi.
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