'Kuzu kuzu kendini gidip yakalattığında gidişatı anlamalıydık...'

Çevik'in "ABD'de birileri 15 Temmuz'u New York'ta sürdürme niyetinde" başlığıyla (20 Kasım 2017) yayımlanan yazısında komplo teorileri havada uçuşuyor.







Çevik yazısına ''Bu işlerin buraya varacağını daha Rıza Zarrab kuzu kuzu Amerika’ya gidip kendini F..’cü ABD savcılarına yakalattığı zaman anlamalıydık…'' diye başlıyor. Cemaatin Amerikan yargısını ele geçirmiş olduğunu iddia eden Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ''İşte bugün bunları daha net görmeye başladık. Onun için de Zarrab davasının F...’cü eski başsavcısı Preet Baharara ve şu andaki yine F...’cü savcısı John Kim hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış bulunuyor.'' diye yazdı.





Çevik yazısına şöyle devam etti:





''Adamlar Rıza Zarrab üzerinden liderlerimize zarar vermeye çalışıyorlar. Rıza Zarrab’ı “itirafçı” yapıp, düzmece kanıtlarını da mahkemeye koyup yalnız Halk Bankası’nı değil aynı zamanda Türkiye’nin zirvesini sarsmak peşindeler. Bu iş artık o kadar bütün çıplaklığı ile ortaya çıktı ki ülkemize vereceği zarar göreceli olarak çok yoğun olmayacaktır. Bunu biz düşünürüz ve bu işin altından kalkarız. Bu ahlaksız F’cü savcı ve hâkimlerin ne kadar çapsız insanlar olduğu, birçok eski kilit davada hatta Amerika’nın Türkiye’deki dostları aleyhine neler yaptıklarını Amerikalılar da biliyor…Ama esas burada paniklemesi gereken Amerikan adli makamlarıdır. Bir mahkemenin böylesine F... tarafından esir alınması sistemin ciddi şekilde tehdit altında olduğunu ortaya koymuyor mu?''



