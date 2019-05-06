Kuzey Makedonya'da AB yanlısı Pendarovski kazandı

Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda en fazla oyu alan sosyal demokratların ve Arnavutların adayı Stevo Pendarovski ile sağ milliyetçi VMRO’nun adayı Gordana Silyanovska Davkova ülkenin beşinci cumhurbaşkanı olmak için yarıştı.





1991'DE YUGOSLAVYA'DAN AYRILIP BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETMİŞTİ





Seçmenler 80 belediye ve başşehir Üsküp dahil 3 bin 480 merkezde oy kullanırken, yurt dışında ise 32 noktada sandıklar kuruldu. Mahkûmlar, yurt dışında yaşayanlar ve engelli ile hasta olanlar ise oylarını dün verdi.





Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kuzey Makedonya'nın, eski adıyla Makedonya olarak 8 Eylül 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana 6'ncı kez düzenleniyor.





Stevo Pendarovski seçimde yüzde 51,83 oy alarak Makedonya'nın yeni devlet başkanı oldu.





AB YANLISI BİR ÇİZGİ TAKİP EDECEK





İlk gelen sonuçlara göre ise iktidardaki Sosyal Demokratlar ve Arnavutların adayı Stevo Pendarovski yüzde 51,83 oy oranıyla Makedonya'nın yeni devlet başkanı oldu.





Pendarovski Avrupa Birliği yanlısı bir siyaset takip edeceğini ilan etmişti.





Seçimin 21 Nisan'da ilk turda resmi sonuçlara göre, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki mevcut hükümet koalisyonu tarafından desteklenen Stevo Pendarovski oyların yüzde 42,81'ini almıştı.



