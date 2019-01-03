Kuzey Kore'nin İtalya Büyükelçisi Avrupa'da iltica etti

Kuzey Kore'nin İtalya'daki en yüksek diplomatı olan büyükelçinin, ismi verilmeyen bir batı ülkesinden sığınma talep ettiği öğrenildi.



Büyükelçi Jo Song-gil'in, Kuzey Kore'deki en yüksek düzey diplomatlardan birinin oğlu olduğuna inanılıyor.





KASIM BAŞINDA KAÇTI





Gazetecilere açıklamalarda bulunan Güney Koreli vekil Kim Min-ki, görev süresi geçen Kasım ayı sonunda biten Jo'nun, aynı ayın başında konutundan kaçtığını açıkladı.





Jo'nun eşinin de kendisiyle birlikte olduğuna inanılıyor.





Jo, bir önceki büyükelçi Mun Jong-nam'ın Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini protesto amacıyla görevine son verilmesinin ardından Ekim 2017 tarihinde göreve başlamıştı.





Song'dan önce eşi ve çocuklarıyla birlikte iltica gerçekleştiren son üst düzey Kuzey Koreli diplomat 2016'da Londra Büyükelçi Yardımcısı Thae Yong-ho olmuştu.





AFP'ye açıklamalarda bulunan İtalya Dışişleri Bakanlığı'na yakın bir kaynak ise, bakanlığın Kuzey Koreli diplomatın durumuyla ilgili herhangi bir bilgisi bulunmadığını ve yerinin de bilinmediğini aktardı.





Bakanlığın ayrıca, Jo'nun yerine gelecek diplomatla ilgili talepte de bulunduğu öğrenildi.