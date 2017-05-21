Kuzey Kore'den yeni füze denemesi: Daha önce böylesi görülmedi

Reuters'ın Güney Kore yetkililerinden aktardığına göre Kuzey Kore yeni bir füze fırlattı. Pukchang kenti yakınlarında yapılan denemede daha önce hiç kullanılmamış 'tanımlanamayan' bir füzenin ateşlendiği ifade edildi.





Güney Kore'nin Genelkurmay Başkanı, yaptığı bir açıklamada füzenin Pazar öğleden sonra saatlerinde Pukchang yakınlarındaki bir yerden ateşlendiği, 500 kilometre uçtuktan sonra denize düştüğü söylendi. Ofis daha fazla bilgi vermedi.





Kuzey Kore'nin denemesi tüm dünyayı ayağa kaldırdı. ABD Kuzey Kore'nin yeni füze denemesinden haberdar olduğunu açıklayarak, bugün gerçekleşen füze denemesinin ülke tarafından yapılan son üç füze denemesinden daha kısa bir menzile sahip olduğunu ifade etti.





Japonya ise Pazar günü öğleden sonra Puckhang yakınlarından ateşlenen füzenin Japonya'nın ekonomik faaliyetini yürüttüğü bölgelerin dışına düştüğünü açıklarken, herhangi bir gemi ya da uçağa zarar gelmediğini duyurdu.