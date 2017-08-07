Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore'den misilleme tehdidi /07 Ağustos 2017 14:16

Kuzey Kore'den misilleme tehdidi

Kuzey Kore BM Güvenlik Konseyi'nin ağırlaştırılmış ekonomik yaptırım kararını kınadı. Pyongyang yönetimi misillemede bulunacaklarını ve nükleer silahlanmadan vazgeçmeyeceklerini duyurdu.

Kuzey Kore'den misilleme tehdidi

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler'in (BM) son yaptırım kararlarını sert şekilde kınadı ve Washington'a misilleme tehdidinde bulundu. Pyongyang yönetiminin devlet medyası kanalıyla yayınladığı mesajda 'yönetimin ABD'den halka ve ülkeye karşı işlediği suçların hesabını çok daha etkili önlemlerle sormaya hazır olduğu' belirtildi. Misilleme tahdidinin ayrıntıları hakkında bilgi verilmedi. Çin taraflara itidal çağrısında bulundu.
Komünist Kore yönetimi aynı zamanda nükleer programını pazarlık konusu yapmayacağını ve 'nükleer silahlanma yolundan bir santim dahi şaşmayacaklarını' duyurdu. Açıklamada 'ABD'nin okyanusun karşı yakasında olduğu için kendini emniyette hissetmesinin büyük bir hata olacağına' da yer verildi.

Yaptırımlar K. Kore'nin dış ticaretini hedef alıyor

Kuzey Kore BM Güvenlik Konseyi'nin yasaklama kararını hiçe sayarak 28 Temmuz'da kıtalararası balistik füze denemesi yapmıştı. Uzmanlar tarafından yapılan hesaplamalar 10 bin kilometre menzilli füzenin ABD'deki hedefleri de vurabileceğini gösteriyor.

Güvenlik Konseyi füze denemesine misilleme olarak oybirliğiyle Kuzey Kore'ye şimdiye kadarki en ağır ekonomik yaptırımların uygulanmasını kararlaştırmıştı. Yaptırım listesinde, kömür, demir, demir cevheri kurşun ve diğer hammadde ihracatı da yer alıyor. ABD'nin açıklamasına göre yaptırımlar Kuzey Kore'nin üç milyar doları bulan ihracatının üçte bir oranında azalmasına yol açacak.
<< Önceki Haber Kuzey Kore'den misilleme tehdidi Sonraki Haber >>

Asla hukuk mücadelesinden vazgeçmemek lazım!..

Asla hukuk mücadelesinden vazgeçmemek lazım!..

Beşiktaş-Konyaspor maçında marş gerginliği

Beşiktaş-Konyaspor maçında marş gerginliği

Diyanet'in raporuna bir tepki de Endonezya'dan

Diyanet'in raporuna bir tepki de Endonezya'dan

Ankara'daki işkence ve toplama kampı ilk kez deşifre edildi

Ankara'daki işkence ve toplama kampı ilk kez deşifre edildi

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

Erdoğan: 18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Gökhan öğretmen bir yıl önce bugün işkenceyle öldürüldü...

Siyasal İslam neden iflas etti?

Siyasal İslam neden iflas etti?

Ankara'da yeni gelişmeler bekleniyor...

Ankara'da yeni gelişmeler bekleniyor...

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Mobese kameralarından kaza görüntüleri

Vatan partili generalden 15 Temmuz sonrası tasfiyelerle ilgili tarihi itiraf

Vatan partili generalden 15 Temmuz sonrası tasfiyelerle ilgili tarihi itiraf
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:54:08