Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore'den Güney Kore'ye karşı yeni adım: Kim Jong-un, Güney Kore liderini ülkesine davet etti /10 Şubat 2018 12:33

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye karşı yeni adım: Kim Jong-un, Güney Kore liderini ülkesine davet etti

Kış Olimpiyat Oyunları'na kız kardeşini gönderen Kuzey Kore lideri, bugün tarihi bir adım attı.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i ülkesine davet etti. Tarihi davet, uluslararası ajanslar tarafından 'acil' koduyla dünyaya duyuruldu.

Halihazırda Kim'in kız kardeşi ve danışmanı Kim Yo Jong Güney Kore'de Kış Olimpiyat Oyunları'nı izliyor. Kız kardeş Kim, bu sabah başkent Seul'deki Mavi Saray'da Güney Kore lideri Moon tarafından ağırlandı.

Kim Yo Jong, açılış töreninde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile aynı kareye girdi.

Kız kardeş Kim, 1950-53 Kore Savaşı'ndan bu yana Güney’i ziyaret eden ilk Kuzey Kore yönetimi aile ferdi.

Yılbaşından itibaren düşman kardeşler Kuzey ve Güney Kore arasında yeni  bir sayfa açılmış durumda.

2017'de 20'den fazla füze testi gerçekleştiren Kim Jong-un, Temmuz ayında ilk kıtalararası balistik füzesini fırlatmıştı. Kuzey Kore, aralık ayı başında son kıtalararası balistik füzesini denedi ve 4 bin 475 kilometre irtifaya ulaşan füze dünyaya geri dönerek Pasifik Okyanusu'na düştü. Hwasong-15 tipi füzenin, ABD'nin başkenti Washington'ı vurma kapasitesi bulunuyor.

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