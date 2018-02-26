Kuzey Kore'den ABD ile görüşme sinyali

Güney Kore Devlet Başkanı'nın resmî ikametgâhı Mavi Saray'dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore heyetinin ABD ile görüşmeye açık olduklarını belirttiği ifadesine yer verildi. Heyetin, iki Kore arasındaki ilişkilerdeki gelişmelerin, Kuzey Kore ve ABD ilişkileriye elele gerçekleşmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.





Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In'in heyeti Pyeongchang'da basına açıklanmayan bir noktada kabul ettiği kaydediliyor.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nda ABD ile ilişkiler ve nükleer çalışmalar ile füze programları sorumlusu olarak görev yapan müdür yardımcısı Choe Kang Il de Kuzey Kore heyetinde yer alıyor. Kapanış seremonisine katılan ABD heyetinde ise Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Kore'den sorumlu temsilcisi Allison Hooker da bulunuyor. Bu durum Kuzey Kore arasında görüşme planlandığı spekülasyonlarına neden olmuştu. 2014 yılında Pyongyang'ı ziyaret eden Hooker burada General Kim Yong Chol ile tanışmıştı.





Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, daha önce yaptığı bir açıklamada Ivanka Trump'ın generalle görüşme planı olmadığını açıklamıştı.





Generalin ziyareti protestolara neden oldu





Kuzey Koreli General Kim Yong Chol'un başını çektiği sekiz kişilik heyet 2018 Kış Olimpiyatları'nın kapanış törenine katılmak için pazar günü Güney Kore'ye geldi.



