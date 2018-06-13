Kuzey Kore medyasına göre Trump, Kim'e söz verdi

Zirve öncesinde Trump yönetimi, Kuzey Kore nükleer programını bitirme yolunda izlenebilir ve geri dönülmez adımlar attığı takdirde yaptırımların kaldırılacağı mesajını veriyordu.







KCNA ayrıca Trump ile Kim'in birbirlerinin ülkelerine davetlerini kabul ettiklerini de bildirdi. Singapur'da Salı günü yapılan görüşmenin ardından açıklanan ortak bildiride ise bu konuya atıf yapılmamıştı.





Kuzey Kore medyası, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrar koşullarını sağladığı gerekçesiyle liderleri Kim'e övgüler yağdırdı. Zirvenin ABD ile düşmanlıkları bitirecek yolun başlangıcı olduğu görüşü de manşetlerde baskın çıktı.





Çarşamba günü Trump da, Kim'le "tarihi" bir görüşme yaptıklarını ilan etti.





Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Dünya olası bir nükleer felaketten büyük bir geri adım attı. Füze denemeleri ve araştırmaları artık olmayacak. Teşekkürler Kim!" ifadelerini kullandı.







Öte yandan zirve, Kuzey Kore lideri Kim'e yönelik bir diplomatik darbe olarak da görüldü.







Kim, ortak bir bildiride nükleer silahsızlanma taahhütlerini tekrarladı.





Trump ise bunun karşılığında Kuzey Kore ile "savaş oyunlarına son vereceklerini" söyledi. Bu da Güney Kore ile yürüttüğü askeri tatbikatlara son vereceği anlamına geliyor.





Bu tatbikatlar uzun süredir Pyongyang'ın tepkisini çekiyordu.





Bazı yorumcular zirvede nükleersizleştirmeye ilişkin yeni ya da somut bir adım olmadığını vurguluyor. Nitekim iki liderin imza attığı bir sayfalık metinde de nükleersizleşme taahütünün yaşama nasıl geçeceği anlaşılmıyor.





Zirvenin hem Trump, hem Kim'e "çok istedikleri medya ilgisini verdiğini" söyleyenler de var.





Trump'ın açıklamalarına göre Kim, "büyük bir nükleer deneme tesisini yok edecek"