Kuzey Kore krizi BM'nin gündeminde









Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore’nin nükleer programını engellemek için somut adımlar atmaya hazır olduklarını ifade etti:





“Kuzey Kore’nin Amerika Birleşik Devletleri’nin ana karasını vuracak füze geliştirmesi an meselesi. Böyle bir niyetleri olduğunu defalarca belirttiler. Bu şartlarda Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şey yapmadan öylece bekleyemez. Aynı durum Kuzey Kore’nin füze menzili içinde bulunan diğer Güvenlik Konseyi üyeleri için de geçerli.”





Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise krizin sıcak çatışmaya dönüşmesine engel olmak için diyalog çabalarını sürdüreceklerini belirtti:





“Şiddete başvurulması sorunları çözmez ve daha büyük felaketlere yol açar. Bu krizden çıkışın tek yolu diyalog ve müzakeredir, taraflar hassas tercihlerde bulunmayı göze almalı. Kore Yarımadası ve nükleer konularıyla ilgili geçmiş tecrübemiz, diyalog var olduğu sürece bölgede istikrarın da var olacağını gösteriyor. Yarımadanın nükleerden arındırılması için daha fazla çaba göstermeliyiz.”





Çin’in gerilimi düşürmeye yönelik adımlarına karşın, Kuzey Kore ordusu tüm kuvvetlerinin iştirak ettiği geniş çaplı bir tatbikat başlattığını duyurdu.





Diğer yandan, Amerikan Ordusu Pyonyang hükumetinin nükleer tehdidine karşı Güney Kore sınırına füze savunma sistemi yerleştireceğini açıkladı.