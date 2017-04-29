Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore krizi BM'nin gündeminde /29 Nisan 2017 00:58

Kuzey Kore krizi BM'nin gündeminde

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, Kuzey Kore krizini masaya yatırdı.

Kuzey Kore krizi BM'nin gündeminde



Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore’nin nükleer programını engellemek için somut adımlar atmaya hazır olduklarını ifade etti:

“Kuzey Kore’nin Amerika Birleşik Devletleri’nin ana karasını vuracak füze geliştirmesi an meselesi. Böyle bir niyetleri olduğunu defalarca belirttiler. Bu şartlarda Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şey yapmadan öylece bekleyemez. Aynı durum Kuzey Kore’nin füze menzili içinde bulunan diğer Güvenlik Konseyi üyeleri için de geçerli.”

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise krizin sıcak çatışmaya dönüşmesine engel olmak için diyalog çabalarını sürdüreceklerini belirtti:

“Şiddete başvurulması sorunları çözmez ve daha büyük felaketlere yol açar. Bu krizden çıkışın tek yolu diyalog ve müzakeredir, taraflar hassas tercihlerde bulunmayı göze almalı. Kore Yarımadası ve nükleer konularıyla ilgili geçmiş tecrübemiz, diyalog var olduğu sürece bölgede istikrarın da var olacağını gösteriyor. Yarımadanın nükleerden arındırılması için daha fazla çaba göstermeliyiz.”

Çin’in gerilimi düşürmeye yönelik adımlarına karşın, Kuzey Kore ordusu tüm kuvvetlerinin iştirak ettiği geniş çaplı bir tatbikat başlattığını duyurdu.

Diğer yandan, Amerikan Ordusu Pyonyang hükumetinin nükleer tehdidine karşı Güney Kore sınırına füze savunma sistemi yerleştireceğini açıkladı.
<< Önceki Haber Kuzey Kore krizi BM'nin gündeminde Sonraki Haber >>

MC TV ANA HABER BÜLTENİ (28.Nisan.2017)

MC TV ANA HABER BÜLTENİ (28.Nisan.2017)

Erdoğan'ın konvoyunda polis tepkisi: Çekme lan, çekme!

Erdoğan'ın konvoyunda polis tepkisi: Çekme lan, çekme!

Hastanenin perişan halini yayınladı

Hastanenin perişan halini yayınladı

MC TV Ana Haber Bülteni

MC TV Ana Haber Bülteni

Meczup Trol Fatih Tezcan hakkında soruşturma

Meczup Trol Fatih Tezcan hakkında soruşturma

Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, ihraç edildi

Savcılara böyle kelepçe takmaya çalışmıştı, ihraç edildi

Bir tek derdimiz var bizim...

Bir tek derdimiz var bizim...

Canlı yayında Kuran'ı Kerim okurken vefat etti

Canlı yayında Kuran'ı Kerim okurken vefat etti

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

MC TV ANA HABER BÜLTENİ

Hocaefendi'den önemli dua....

Hocaefendi'den önemli dua....
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:25:37