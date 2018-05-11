Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore, habersiz füze denemesi yapmayacağını duyurdu /11 Mayıs 2018 14:50

Kuzey Kore, habersiz füze denemesi yapmayacağını duyurdu

Kuzey Kore artık habersiz bir füze denemesi ya da kıtalararası balistik füze fırlatmaları yapmayacağını duyurdu.

Kuzey Kore, habersiz füze denemesi yapmayacağını duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nden (ICAO) yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Koreli yetkililer ile bazı görüşmelerin yapıldığı belirtildi. Açıklamada ifadesine yer verilen Kuzey Kore'nin Havacılık İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ri Yong-son, ulusal nükleer silah programı tamamlandığı için artık habersiz bir füze denemesi ya da balistik füze fırlatmalarına gerek kalmadığını kaydetti.

Sputnik'in haberinde Son, Kuzey Kore’nin sivil havacılık kurumlarıyla ilişkilerini artıracağını vurguladı.

Açıklamada, Kuzey Kore’nin hava sahasında yeni rotalar açmayı istediği belirtildi. Ayrıca, Güney Kore hava sahasında bir rota için girişimlerin olduğu bilgisi verildi.

Pyongyang, 2006 yılında nükleer denemelere başlamış, altıncı ve en güçlü nükleer denemesini 3 Eylül'de yapmıştı.
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