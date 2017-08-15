Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore, Guam'ı vurma planını erteledi /15 Ağustos 2017 11:50

Kuzey Kore, Guam'ı vurma planını erteledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, Guam'ı vurma planı için harekete geçmeden önce ABD'nin faaliyetlerini bir süre daha izleyeceği belirtildi.

Kuzey Kore, Guam'ı vurma planını erteledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Guam adasına 'füze fırlatma' kararını erteledi.
Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA'nın haberine göre Kim Jong-un, harekete geçmeden önce ABD'nin yaklaşımını bir süre daha izleme kararı aldı.

Ajansın haberinde, Kim Jong-un'un, ordunun komuta yapısını incelediği ve Guam yakınlarına füze fırlatma planlarını gözden geçirdiği belirtildi.

KCNA'nın aktardığına göre Kuzey Kore lideri, "ABD küstah provokasyonlarını ve tek taraflı taleplerini hemen durdurmalı" dedi.

'ÖNEMLİ KARARLAR ALMAKTA TEREDDÜT ETMEYİZ'

KNCA haberinde Kim Jong-un'un, "Amerikalılar Kore yarımadası ve çevresindeki tehlikeli eylemlerinde ısrar eder ve bizim ihtiyatlı tavrımızı zorlarsa, daha önce açıklamış olduğumuz gibi önemli kararlar almakta tereddüt etmeyiz" sözlerine yer verildi.

Kuzey Kore Ordu Sözcüsü geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD üssünün bulunduğu Guam adasına saldırı hazırlıklarını Ağustos ayı ortasına kadar tamamlayacaklarını açıklamıştı.

General Kim Rak Gyom, açıklamasında, "Kore Halk Ordusu tarafından ateşlenecek Hwasong-12 roketleri, Japonya'nın Shimane, Hiroşima ve Koichi Japonya'nın bulunduğu bölgelerin üstünden geçerek Guam'dan 30 ila 40 km uzaklıktaki suları vuracak" demişti.
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