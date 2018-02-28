Kuzey Kore diktatörü sahte pasaportla geziyormuş

Aynı kaynak "Bu, yönetimdeki ailenin seyahat arzusuna ve olası bir kaçış güzergahı oluşturma girişimine işaret ediyor" yorumunu yaptı.

Brezilya'daki Kuzey Kore büyükelçiliği konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, Brezilya İçişleri Bakanlığı konuyu soruşturduklarını açıkladı.

PASAPORTLARA VİZE VERİLİP VERİLMEDİĞİ BİLİNMİYOR







Adını vermek istemeyen Brezilyalı bir kaynak ise söz konusu iki pasaportun büyükelçiliklerine işlenmesi için gönderildiğinde yasal olarak geçerli olduğunu söyledi.





Ajansa konuşan 4 diğer Avrupalı güvenlik kaynağı ise Josef Pwag ve Ijong Tchoi adına hazırlanan iki pasaportun en az 2 Batı ülkesine vize almak için kullanıldığını doğruladı.



Ancak bu pasaportlara vize verilip verilmediği bilinmiyor.





Kaynaklar pasaportların Brezilya, Japonya ve Hong Kong'a gitmek için kullanılmış olabileceğini de belirtti.





KİM JONG-UN'UN ÇOCUKKEN BREZİLYA PASAPORTU İLE JAPONYA'YA ZİYARETİ KAMUOYUNA YANSIMIŞTI





Japonya gazetesi Yomiuri Şimbun 2011'de yaptığı bir haberde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 1991 yılında çocukken Brezilya pasaportu ile Japonya'yı ziyaret ettiğini duyurmuştu.



Ancak söz konusu 10 yıllık iki pasaportun veriliş tarihi 1996 olarak gözüküyor.





İki pasaportta da Prag'daki Brezilya Büyükelçiliği'nin damgası bulunuyor.





Güvenlik kaynakları yüz tanıma teknolojisinin Kim Jong-un ile babasının fotoğraflarının orijinal olduğunu ortaya koyduğunu da vurguladı.



